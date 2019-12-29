Как проходит всероссийская акция "Ёлка желаний"

Исполняются мечты сотен детей

Всероссийский благотворительный проект "Ёлка желаний" воплощает детские мечты. Записки с пожеланиями попадают к волонтёрам, активистам общественных организаций, которые помогают поверить в чудо тем, кто нуждается в этом больше всего.

То, что волшебство существует, убедилась и маленькая Полина из Нижегородской области. Она очень торопится в мир своей мечты - в настоящий цирк. Девочка любит животных и давно хотела попасть на представление, но в её родном городе Лысково Нижегородской области такой возможности нет.

В цирке знаменитых дрессировщиков Запашных эти грациозные хищники не только прыгают через кольцо, но ещё и летают. Атмосфера трюков, спецэффектов и яркого шоу Полину заворожила. Для семьи Кукушкиных Антон, который организовал и подарил эту поездку в цирк, стал немного волшебником.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" стартовал пять лет назад в Татарстане. Из инициативы одного региона превратился в масштабную всероссийскую акцию. И теперь каждый год исполняются чьи-то самые заветные мечты.

В Москву Полина с родителями приехала на два дня, после представления в цирке девочку ждет ещё один сюрприз - "Кремлевская ёлка" и прогулка по нарядной столице. А у "Ёлки желаний" очень много веток, на них уместились несколько тысяч шариков с записками от тех, кто больше всего нуждается в чуде. Исполнять мечты будут до конца февраля.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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