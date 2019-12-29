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Путин подписал закон о ввозе незарегистрированных лекарств

11:08
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Это поможет тяжелобольным людям

Владимир Путин подписал несколько важных федеральных законов. Так, правительству разрешено закупать за границей сильнодействующие лекарства, не зарегистрированные в России. Это позволит легально оказывать медицинскую помощь по жизненным показаниям. Расширен и перечень редких заболеваний, лечение которых финансируется из госбюджета.
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Самозанятые граждане теперь смогут принимать участие в госзакупках наравне с малым и средним бизнесом. Согласно ещё одному закону, при досрочном погашении кредита или ипотеки можно будет вернуть часть страховой премии. А саму страховку сделали необязательной при оформлении займа, правда, в этом случае банк может повысить процентную ставку, сообщает "ТВ Центр".

Также с 1 января в России увеличивается минимальный размер оплаты труда, теперь он составит 12 130 рублей, что на 850 рублей больше прежней суммы.

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