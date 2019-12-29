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Жёлтые жилеты заканчивают год погромами и поджогами

12:07
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Следующая акция намечена на 9 января

Во Франции прошли последние в этом году протесты. На улицы городов вышли представители профсоюзов, к которым примкнули жёлтые жилеты. Самая массовая акция традиционно прокатилась по Парижу. Демонстранты несли плакаты "Мы ни от чего не отказываемся" и "Забастовка до пенсии".

Вскоре мирное шествие переросло в беспорядки. Радикалы забрасывали полицейских камнями, разбивали заграждения вдоль дороги, поджигали урны и разгромили автобусную остановку. Стражи порядка для разгона манифестантов применили дубинки и слезоточивый газ.

Пострадали несколько человек.  Для желтых жилетов эта акция стала 59-ой, профсоюзы протестуют с начала декабря. Следующее массовое шествие запланировано на 9 января, сообщает "ТВ Центр".

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