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Маршрутка столкнулась с цистерной в Крыму: есть пострадавшие

10:51
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

В больницы доставлены 8 человек

В Крыму в крупной аварии с пассажирским автобусом пострадали восемь человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии. ДТП произошло поздно вечером 28 декабря.

Маршрутка направлялась из Симферополя в Алушту. По предварительным данным, водитель не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик, который ехал перед микроавтобусом.

Все пассажиры и водитель маршрутки доставлены в больницу. Следственный комитет проводит проверку по факту аварии, сообщает "ТВ Центр".

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