Маршрутка столкнулась с цистерной в Крыму: есть пострадавшие

В больницы доставлены 8 человек
В Крыму в крупной аварии с пассажирским автобусом пострадали восемь человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии. ДТП произошло поздно вечером 28 декабря.
Маршрутка направлялась из Симферополя в Алушту. По предварительным данным, водитель не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик, который ехал перед микроавтобусом.
Все пассажиры и водитель маршрутки доставлены в больницу. Следственный комитет проводит проверку по факту аварии, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"