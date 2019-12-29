Маршрутка столкнулась с цистерной в Крыму: есть пострадавшие

В больницы доставлены 8 человек

В Крыму в крупной аварии с пассажирским автобусом пострадали восемь человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии. ДТП произошло поздно вечером 28 декабря.

Маршрутка направлялась из Симферополя в Алушту. По предварительным данным, водитель не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик, который ехал перед микроавтобусом.

Все пассажиры и водитель маршрутки доставлены в больницу. Следственный комитет проводит проверку по факту аварии, сообщает "ТВ Центр".

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