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"Держись, всё будет хорошо": Нагиев успокоил расчувствовавшуюся на сцене Пелагею

19:32
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Ведущий "Голоса" нежно обнял певицу

Дмитрий Нагиев успокоил брошенную мужем Пелагею. Певица переживает не лучшие дни: развод с Иваном Телегиным отразился на её психоэмоциональном состоянии. Супруги выплеснули эмоции и выступили с официальными заявлениями по поводу своего расставания.
СМИ: Пелагея бросила молодого мужа

В полуфинале шоу "Голос" Пелагея появилась не в качестве наставницы, а как приглашенная звезда. Зрители обратили внимание на то, что она еле сдерживала слезы. После выступления к Пелагее сразу же подошёл ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Он крепко обнял её и сказал: "Держись, всё будет хорошо!"

Так как Пелагея исполнила песню "Конь" группы "Любэ", Дмитрий пошутил: "Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоём с конем прибавился хоть кто-то ещё".

Пелагея прожила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным три года. В январе  2017 года у пары родилась дочь Таисия.

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