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19-летняя дочь Стриженовой в платье с перьями впечатлила Валерию и Орбакайте

18:47
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Звёзды оценили её наряд

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых с размахом отметила свой 19-й день рождения и покорила своим нарядом и красотой известных представителей шоу-бизнеса.
Стриженова выложила в Сеть видео с первого концерта Носкова после инсульта

В комментариях к её фотографии в Instagram Екатерин Стриженовой Александру засыпали поздравлениями и словами восхищения. "Поздравляю! Какая красотка! У счастливых родителей прекрасный счастливый ребенок", – написала Валерия. "Какая красотка наша девочка! Счастья во всём и всегда", – отметилась Кристина Орбакайте.

Праздник отмечали в одном из московских ресторанов шумной молодёжной компанией. Саша пришла в сопровождении своего молодого человека Антона Чурекова, с которым она встречается ещё со школьной скамьи.

Александр и Екатерина Стриженовы вместе более 30 лет. У них две дочери – старшая Анастасия (сейчас живёт в Нью-Йорке) и младшая Александра.  

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