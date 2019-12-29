Директор "Уральских пельменей": "Нетиевского из команды именно выгнали"

Коллектив постепенно распадается

Директор шоу "Уральские пельмени" пролил на свет на уход из проекта своего предшественника Сергея Нетиевского. Скандал разразился два года назад. "Нетиевского из команды именно выгнали! Он не уходил, а его выгнали, когда вскрылись факты его обманов", - сказал Евгений Орлов.

Если верить нынешнему руководителю коллективу, Нетиевский долгое время присваивал общие деньги. Артисты пытались решить с ним финансовые проблемы без суда, но это не получилось. Теперь команда юмористов обвиняет бывшего директора в присвоении средств и судится с ним.

В этом году "Уральским пельменям" удалось выиграть несколько судов и вернуть более пяти миллионов рублей, пишет издание Teleprogramma.pro.

Напомним, что за последние два года уральский коллектив покинули Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова и Стефания-Марьяна Гурская.

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