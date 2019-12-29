Бузова высказалась об отношениях с DAVA: "Мы живём вместе"

Неожиданные откровения телеведущей

Откровения Ольги Бузовой стали неожиданностью для пользователей Сети и гламурной тусовки. Телеведущая призналась, что живёт с рэпером и видеоблогером Давидом Манукяном, известным как DAVA.

28 декабря на телеканале ТНТ вышел финальный выпуск шоу "План Б", во время съёмок которого Бузова отказалась от всех кандидатов на её сердце. Но оказалось, что главное на проекте произошло за кадром: Ольга влюбилась в исполнителя.

"Когда не было операторов, редакторов, когда никто ничего не говорил. Когда просто возникает это чувство и всё", - рассказала ведущая и призналась, что не просто встречается с Манукяном, но и живёт с ним.

Ольга и Давид познакомились на съёмках клипа Бузовой на песню "Лайкер", где Манукян сыграл главную роль. Давид Манукян на 7 лет младше Ольги Бузовой. Он родился в Новосибирске, занимался бальными танцами, затем перешёл в профессиональный спорт. Образование получил в Сибирском университете управления.

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