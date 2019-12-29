ДНР и ЛНР доставили украинских пленных к месту обмена

Процедура должна состояться 29 декабря

В районе Горловки готовится обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. К этой договорённости пришли лидеры стран нормандской четвёрки на саммите в Париже. Процесс контролируют наблюдатели ОБСЕ.

Донецк и Луганск, как ожидается, передадут официальным украинским властям 55 человек, их уже привезли к месту обмена. Киев готовится освободить 87. В их числе есть бывшие спецназовцы отряда "Беркут", которых уже освободили из-под стражи. Впрочем, этот шаг - благосклонно восприняли далеко не все. С вечера 28 декабря националисты блокируют киевское СИЗО, где содержат бойцов.

Акции протеста возле Лукьяновского изолятора в Киеве продолжались всю ночь. Украинские националисты организовали круглосуточное дежурство. Радикалы блокировали все выезжающие машины и пытались досмотреть их, чтобы не дать содержащимся в изоляторе беркутовцам покинуть учреждение. Полиция традиционно вела себя весьма лояльно, сообщает "ТВ Центр".

Накануне, 28 декабря киевский апелляционный суд выпустил на свободу бывших силовиков, обвиняемых в расстрелах на Майдане. Заседание суда об изменении меры пресечения экс-бойцам подразделения "Беркут" прошло в крайне напряжённой обстановке. Приставы даже не пытались урезонить распоясавшихся националистов, хотя по закону имели право удалить нарушающих тишину из зала.

Кто здесь власть, радикалы продолжили демонстрировать и возле здания суда, устроив стычки с полицией. Их недовольство вызвало не только решение об освобождении, но и информация о том, что бывшие силовики примут участие в обмене пленными. Пока речь идет только о смене меры пресечения. Суд над экс-беркутовцами продолжится. Они будут обязаны прибывать на заседания по первому же вызову.

Обмен пленными назначен на 29 декабря. Местом проведения выбрали контрольный пункт "Майорское" в районе Горловки. Рано утром туда выдвинулись представители самопровозглашённых республик с группой удерживаемых на их территориях лиц. Процесс должны зафиксировать сотрудники ОБСЕ, которые прибыли к месту проведения мероприятия.

Предыдущий обмен пленными прошёл в декабре 2017 года и стал самым масштабным за все время конфликта в Донбассе. Самопровозглашенным республикам передали 238 человек, Киеву - 74. Стороны намеревались продолжить освобождение удерживаемых лиц, однако, украинские власти впоследствии блокировали любые шаги навстречу. Даже давно и чётко прописанное в Минских соглашениях разведение сил на некоторых участках смогли осуществить только с третьего раза.

Согласованную Киевом формулу Штайнмайера - поэтапного плана реализации минских договоренностей - радикалы считают капитуляцией и всячески мешают мирному процессу. Новые власти справиться с их разгулом никак не могут. Или не хотят.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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