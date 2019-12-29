Начался обмен пленными между Украиной и Донбассом

Процедура проходит спокойно и без происшествий

На границе Украины с непризнанными республиками Донбасса идёт обмен пленными. Процедура проходит без инцидентов в районе Горловки. Договорённость об обмене была достигнута в Париже на саммите лидеров нормандской четвёрки. Процесс контролируют наблюдатели ОБСЕ.

Донецк и Луганск передадут официальным украинским властям 55 человек, Киев готовится освободить 87. В их числе есть бывшие спецназовцы отряда "Беркут", которых уже выпустили из киевского СИЗО.

80% пленных, которых передаст Киев, не являются жителями республик Донбасса, об этом заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Харькова и других городов.

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