ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Начался обмен пленными между Украиной и Донбассом

12:40
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Процедура проходит спокойно и без происшествий

На границе Украины с непризнанными республиками Донбасса идёт обмен пленными. Процедура проходит без инцидентов в районе Горловки. Договорённость об обмене была достигнута в Париже на саммите лидеров  нормандской четвёрки. Процесс контролируют наблюдатели ОБСЕ.
ДНР и ЛНР доставили украинских пленных к месту обмена

Донецк и Луганск передадут официальным украинским властям 55 человек, Киев готовится освободить 87. В их числе есть бывшие спецназовцы отряда "Беркут", которых уже выпустили из киевского СИЗО.

80% пленных, которых передаст Киев, не являются жителями республик Донбасса, об этом заявила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Харькова и других городов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.