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Противники дружбы с Россией вышли на улицы Минска

13:49
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

В столице Белоруссии проходит несанкционированная акция

В центре Минска проходит несанкционированная акция против интеграции России и Белоруссии. Это уже пятый по счёту митинг в декабре. Изначально на Октябрьской площади собрались около десяти человек. Они принесли с собой традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и требуют рассекретить документы об углубленной интеграции Белоруссии и России.
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

Напомним, что в декабре прошли несколько встреч президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали развитие отношений и углубление интеграции в рамках Союзного государства. В этом году исполнилось 20 лет со дня его создания.

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