Противники дружбы с Россией вышли на улицы Минска

В столице Белоруссии проходит несанкционированная акция

В центре Минска проходит несанкционированная акция против интеграции России и Белоруссии. Это уже пятый по счёту митинг в декабре. Изначально на Октябрьской площади собрались около десяти человек. Они принесли с собой традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги и требуют рассекретить документы об углубленной интеграции Белоруссии и России.

Напомним, что в декабре прошли несколько встреч президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали развитие отношений и углубление интеграции в рамках Союзного государства. В этом году исполнилось 20 лет со дня его создания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"