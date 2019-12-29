Путин: Крымский мост - это на века!

Президент отметил роль строителей грандиозного сооружения

Крымский мост может простоять века, если его правильно обслуживать. Такое мнение высказал президент России в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия". Глава государства испытал чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом в момент, когда ехал по мосту в день открытия его железнодорожной части.

Судя по тому, что говорят эксперты, это будет на многие-многие десятилетия, а может быть и на века. Надо только вовремя все обслуживать и ремонтировать.

Путин отметил роль новых российских технологий, которые применялись при строительстве Крымского моста. Участников грандиозной стройки президент назвал молодцами. "Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо!", - сказал глава государства.

Железнодорожную часть моста открыли 23 декабря. На первом поезде в кабине машиниста по нему проехал российский лидер. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года.

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