Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу "Миротворец"

Туда попали люди, о которых говорили СМИ

Некоторые пассажиры первого поезда в Крым попали в украинскую базу "Миротворец", которая включает в себя данные о людях, посещающих Крым без разрешения Киева. На это обратило внимание петербургское издание "Фонтанка", сообщив о включении в базу своего корреспондента Венеры Галеевой и некоторых лиц, упомянутых в репортажах СМИ. Сколько точно пассажиров поезда внесено в базу, неизвестно.

Первый поезд в Крым отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга. В этот же день президент Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста. МИД Украины выразил протест в связи с открытием железнодорожного сообщения с Крымом через Крымский мост, назвав это грубым нарушением международного права.

В Москве не раз заявляли, что вопрос с Крымом закрыт навсегда. Республика вошла в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором более 90% его участников проголосовали за воссоединение с Россией.

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