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Часть пленных из республик Донбасса отказалась покидать Украину

14:48
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Процедура обмена продолжается

Около 20 человек из республик Донбасса отказались от обмена. Они хотят остаться на территории Украины, сообщила "РИА Новости" омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "Точно по цифрам смогу сказать, когда пройдёмся по списку", - добавила Морозова.
Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Пока расклад такой: Украина готова выдать Донбассу 87 пленных, ДНР и ЛНР планируют передать Киеву 55 человек.

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками начался днём 29 декабря. Процедура проходит в соответствии с договорённостями, достигнутыми на саммите нормандской четвёрки в Париже 9 декабря. Контроль осуществляют наблюдатели ОБСЕ.

Во время процедуры обмена в ДТП попал автобус с удерживаемыми лицами. Авария была незначительная, никто не пострадал.

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