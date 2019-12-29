Часть пленных из республик Донбасса отказалась покидать Украину

Процедура обмена продолжается

Около 20 человек из республик Донбасса отказались от обмена. Они хотят остаться на территории Украины, сообщила "РИА Новости" омбудсмен ДНР Дарья Морозова. "Точно по цифрам смогу сказать, когда пройдёмся по списку", - добавила Морозова.

Пока расклад такой: Украина готова выдать Донбассу 87 пленных, ДНР и ЛНР планируют передать Киеву 55 человек.

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками начался днём 29 декабря. Процедура проходит в соответствии с договорённостями, достигнутыми на саммите нормандской четвёрки в Париже 9 декабря. Контроль осуществляют наблюдатели ОБСЕ.

Во время процедуры обмена в ДТП попал автобус с удерживаемыми лицами. Авария была незначительная, никто не пострадал.

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