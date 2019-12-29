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В Москве простились с Галиной Волчек

16:43
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Траурная церемония продолжалась более трёх часов

В Москве простились с выдающимся режиссёром и художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек. Проводить любимую актрису в последний путь к зданию театра на Чистопрудном бульваре  пришли сотни людей - коллеги, друзья и зрители.

Цветы и самые искренние воспоминания, а также слова благодарности - за верность любимому делу. Траурная церемония продлилась более трёх часов. Галину Борисовну похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ушедшим в этом году Марком Захаровым. Смотрите репортаж Екатерины Гоголевой.

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Церемония прощания с Галиной Волчек
Церемония прощания с Галиной Волчек
Церемония прощания с Галиной Волчек
Церемония прощания с Галиной Волчек
Церемония прощания с Галиной Волчек
Церемония прощания с Галиной Волчек
Церемония прощания с Галиной Волчек
Церемония прощания с Галиной Волчек
Могила Галины Волчек на Новодевичьем кладбище
Могила Галины Волчек на Новодевичьем кладбище
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