В Москве простились с Галиной Волчек

Траурная церемония продолжалась более трёх часов

В Москве простились с выдающимся режиссёром и художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек. Проводить любимую актрису в последний путь к зданию театра на Чистопрудном бульваре пришли сотни людей - коллеги, друзья и зрители.

Цветы и самые искренние воспоминания, а также слова благодарности - за верность любимому делу. Траурная церемония продлилась более трёх часов. Галину Борисовну похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ушедшим в этом году Марком Захаровым. Смотрите репортаж Екатерины Гоголевой.

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