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Транзиту быть: Россия и Украина пришли к согласию по газовому вопросу

17:22
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Переговоры шли четыре дня

Представители России и Украины приступили к подписанию документов по транзиту газа. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. На своей странице в соцсети он опубликовал одну фотографию из зала, где проходят переговоры, но обратил внимание на то, что процесс подписания ещё не закончен.
Миллер указал на недостающую деталь для транзита газа через Украину

Сами переговоры в столице Австрии идут непросто. Принципиальной договорённости по газовому спору Москве и Киеву удалось достичь 20 декабря. Тогда были согласованы основные положения будущего сотрудничества, оговорён контракт на транзит российского газа в Европу на пять лет и принято решение об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщает "ТВ Центр".

Новый раунд переговоров начался 26 декабря. Вечером 28 декабря глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал, что сторонам не удалось окончательно согласовать тексты документов, но отметил при этом определенный прогресс.

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