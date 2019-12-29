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Завершён обмен пленными между Украиной и Донбассом

17:04
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Всё прошло без нарушений и инцидентов

На юго-востоке Украины завершился обмен пленными между Киевом и Донбассом. Процесс проходил в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР.
Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

По последней информации, украинская сторона передала всех удерживаемых лиц самопровозглашенным республикам. Представители Луганска сообщили, что получили от Киева 63 человека и передали 25. В ДНР рассказали, что в республику вернулись 60 человек, а Киеву отдали 52 человека. Девять удерживаемых отказались от участия в обмене и остались на Украине. Не покидать ДНР решили двое, сообщает "ТВ Центр".

 Изначально планировалось, что республики Донбасса передадут Киеву 55 человек и получат 87 своих сторонников. Автобусы с удерживаемыми лицами прибыли в район пункта пропуска утром. Подтверждение их личностей длилось несколько часов. Процесс обмена проходил под наблюдением миссии ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста.

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Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР и Киевом
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