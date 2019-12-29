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Меркель позвонила Путину и поддержала строительство "Северного потока - 2"

18:39
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Лидеры России и Германии обсудили совместный проект

Канцлер Германии и президент России обсудили по телефону важные международные проблемы и совместные проекты. Разговор состоялся по инициативе Ангелы Меркель.
Меркель возмутили антироссийские санкции Вашингтона

Лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2", против которого на днях США ввели санкции. Компания, владеющая судном-трубоукладчиком, после этого была вынуждена прекратить строительство.

Стороны также отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года. Сейчас в Вене завершаются финальные консультации представителей "Газпрома" и "Нафтогаза".

По сообщению кремлёвской пресс-службы, Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся в Донбассе обмен удерживаемых лиц и высказались за наращивание политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса в Ливии.

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