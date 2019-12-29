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США сделали предновогоднее внушение Ким Чен Ыну

19:18
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Северокорейскому лидеру посоветовали не испытывать ракеты

Белый дом предостерёг Ким Чен Ына от испытаний баллистических ракет. США предпримут действия относительно КНДР в случае новых пусков, заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News.
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Ранее Пхеньян предупредил о возможном рождественском подарке в декабре, указав, что у США все меньше времени для переговоров о денуклеаризации. Советник американского лидера выразил надежду, что Ким Чен Ын пересмотрит свою позицию.

"Мы пристально следим за ситуацией, и, очевидно, она вызывает у нас обеспокоенность", - добавил О'Брайен. При этом он не сказал, какие меры предпримет Вашингтон в ответ на новые ракетные испытания в КНДР.

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