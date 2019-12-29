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Путин поблагодарил Трампа за помощь в борьбе с терроризмом

19:44
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Президенты провели телефонный разговор

Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в России, сообщает пресс-служба Кремля. Вечером 29 декабря российский лидер позвонил своему американскому коллеге.
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Президенты условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что на днях Дональд Трамп утвердил военный бюджет США на 2020 год, в котором отдельной строкой прописаны санкции против совместного российско-европейского проекта "Северный поток – 2". Из-за этого судно-трубоукладчик, проводившее работы по строительству газопровода, было вынуждено остановить их. Сейчас решается вопрос о возобновлении строительства.

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