В Хабаровском крае задержали вербовщика террористов

Им оказался 45-летний местный житель

В Хабаровском крае задержан предполагаемый вербовщик террористов. По данным ФСБ, подозреваемый - 45-летний местный житель.

Мужчина вступил в международную террористическую организацию, а затем по указанию своих кураторов выкладывал в социальных сетях видеоролики с призывом финансировать незаконные вооруженные формирования, а также лично участвовать в их деятельности.

Задержанный являлся приверженцем радикальных религиозных взглядов и действовал, исходя из мотивов национальной ненависти.

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