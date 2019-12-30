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В Хабаровском крае задержали вербовщика террористов

08:15
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Им оказался 45-летний местный житель

В Хабаровском крае задержан предполагаемый вербовщик террористов. По данным ФСБ, подозреваемый - 45-летний местный житель.
Видео задержания членов ячейки террористов в калмыцкой колонии

Мужчина вступил в международную террористическую организацию, а затем по указанию своих кураторов выкладывал в социальных сетях видеоролики с призывом финансировать незаконные вооруженные формирования, а также лично участвовать в их деятельности.

Задержанный являлся приверженцем радикальных  религиозных  взглядов и действовал, исходя из мотивов национальной ненависти.

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