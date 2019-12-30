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Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 в Сирии

10:05
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Колонны сопровождает авиация

На севере Сирии  в приграничном с Турцией районе российская военная полиция провела очередное патрулирование  территории вдоль трассы М-4, которая соединяет крупные провинции Хасеке и Алеппо.  По  всей  дороге сейчас действуют 20 опорных пунктов.  Колонны военных патрулей  сопровождает авиация.

Опорный пункт на севере провинции Хасаке, в городке  Тель-Тамр, еще недавно занимали американские военные. Но после решения Белого дома вывести свои войска, морпехи район покинули. База не пустовала и дня. Почти сразу перешла в руки российской военной полиции.

В этой зоне, которую теперь патрулирует батальон, десятки деревень. Главный объект - трасса М-4. Одна из важнейших транспортных магистралей страны. А сегодня еще и граница. С одной стороны, сирийская армия. С другой - турецкая.

"Один патруль - 34 километра, второй - 43 километра. По времени занимает приблизительно полтора часа", - сказал командир взвода военной полиции Илья Анашкин.

Территория сложная. Турки и сирийцы долго спорили, выясняя, кто должен контролировать дорогу и кто имеет право размещать здесь свои блокпосты. Ситуацию удалось разрешить при посредничестве российских военных. Отвели от трассы все основные подразделения, оставив только наблюдательные пункты.

Теперь, когда турецкая и сирийская армия отведены беспрепятственно, добираемся из Хасаке в Алеппо. Дорога вновь соединила две провинции. А крестьяне наконец-то получили возможность спокойно перевозить грузы, товары и навещать родственников.

Несколько лет боевики использовали дорогу как транзитную "нитку". Доставляли подкрепление. Увозили награбленное. Американцы смотрели на все это сквозь пальцы. Сегодня криминальный коридор уже не работает.

"У нас на протяжении всей трассы через каждые три километра расположены подобные пункты. Наша задача - защитить автостраду от проникновения боевиков. Сейчас трасса находится под нашим контролем, благодаря помощи России", - сказал полковник сирийской армии Гасан Али Ибрагим.

Обстановку на земле контролирует военная полиция. С воздуха - авиация.

"Надо учитывать время патрулирования автомобильных колонн. И мы подбираем специальные режимы, чтобы сопровождать наши патрули", - заявил летчик-штурман вертолета Ми-8 Николай Петров.

Боевики отсюда ушли совсем недавно. Пока сирийская и турецкая армия сохраняют договоренности о совместном наблюдении за обстановкой на пограничной дороге. Военные полицейские, в свою очередь, делают все возможное, чтобы не допустить провокаций, которые могут устроить террористы, и попытаться эти договоренности сорвать.

Тимур Абдуллаев. Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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