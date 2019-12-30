Как прошел обмен пленными между Украиной и Донбассом

Стороны конфликта исполнили призыв лидеров "нормандской четверки"

На юго-востоке Украины состоялся обмен пленными. Киев передал самопровозглашенным республикам более 120 человек, а Донецк и Луганск вернули украинской стороне почти 80 удерживаемых. Таким образом, стороны конфликта исполнили призыв лидеров "нормандской четверки" провести обмен в формате "всех на всех" до нового года.

Украинская сторона, как и обещала, привозит своих узников на линию разграничения с республиками Донбасса. Обмен проходит под Горловкой и после так называемой процедуры верификации все пленные - уже свободные люди.

- Как будто это во сне все. Не передать словами. Было тяжело. - Вы там находились 5,5 лет, за что. - Из нас пытались сделать максимально страшных террористов, но за пять лет судебного разбирательства вся эта ложь просто развалилась. - А в чем вас обвиняли? - Террористические акты, участие в терорганизации.

Обвинения в сепаратизме и терроризме - практически у каждого. Большинство и не воевало на стороне ополченцев. К примеру, освобожден 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов, который получил 12 лет тюрьмы по сути за то, что он не поддержал Майдан и выражал свою позицию публично. А это экс-чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, задержанная сотрудниками СБУ в августе 2017 года. Девушку обвиняли в терроризме и шпионаже. "Пока я, если честно, не осознаю, но очень рада, очень", - прокомментировала она.

Украинская сторона передала самопровозглашённым республикам 124 человека. Большинство - так называемые политические заключенные - их задержали на подконтрольной Киеву территории, но после освобождения они предпочли переехать в Донбасс. Важная деталь договоренностей - Украина должна снять обвинения со всех этих людей.

Видео обмена пленными:

"Украинская сторона должна выполнить все взятые на себя обязательства и после завершения судов все люди должны быть процессуально очищены", - заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Подтверждено, что в рамках обмена Украина передала и пятерых бывших сотрудников "Беркута", которых в Киеве шесть лет судили по делу о расстреле митингующих на Майдане. Радикалы накануне пытались помешать заседанию суда, а затем блокировали бронеавтомобили, в которых уже бывших подсудимых вывозили в Донбасс.

Националисты развернули на Украине серию очередных акций против власти. Якобы Киев совершает неравный обмен. А "Пятый канал" бывшего президента Петра Порошенко даже запустил телемарафон под критическим названием "Цена обмена". О том, что домой в это воскресенье вернулись и украинские военнослужащие - радикалы и политические противники Владимира Зеленского почему-то предпочитают упоминать вскользь. А ведь Украина получила 76 человек и их тоже ждали семьи.

Этот обмен состоялся впервые за два года и, примечательно, что с обеих сторон обменивали украинцев на украинцев. Представители России это событие уже назвали шагом к дальнейшей реализации минских соглашений. Положительная оценка последовала из посольства США на Украине, из стран Евросоюза и международных организаций. Очевидно, это только начало процесса урегулирования конфликта, который реанимировала встреча в нормандском формате. Впрочем, для каждого конкретного человека из воскресных списков на обмен - освобождение значит очень много. Новый год все они встретят со своими близкими.

Пётр Вершинин. Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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