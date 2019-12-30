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Десятки людей погибли в результате удара США по базе "Хезболлы"

10:11
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

В Вашингтоне считают, что это должно "сдержать плохое поведение Ирана"

Багдад назвал нарушением суверенитета страны атаку  ВВС США на базу в Эль-Каим. Как заявил на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер, удары по этому объекту, и еще двум, расположенным в Сирии, нанесли в ответ на нападение шиитских формирований на базу вблизи Киркука. Тогда погиб американский контрактник, ещё четверо военнослужащих были ранены.

Вашингтон заявляет, что как раз в Эль-Каиме размещены силы шиитской группировки движения "Хезболла", которое спонсирует Иран. А цель атаки - сдержать "плохое поведение со стороны ополченцев или Ирана". По данным шиитского командования, базу атаковали беспилотники США,  в ходе ударов погибли 25 бойцов, ещё 50 получили ранения.

В Пентагоне заявили об использовании  самолетов F-15. По словам главы Минобороны, Дональд Трамп получил всю информацию по этой теме, с президентом США также обсуждались некие дополнительные меры.

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