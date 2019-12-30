Власти задумались о создании авиакомпании на Дальнем Востоке

ДФО станет ближе

Правительство, Сбербанк, ВТБ и госкорпорация "Ростех" прорабатывают вопрос о создании авиакомпании на Дальнем Востоке. Это делается по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей", - цитируют "Известия" члена комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова.

По его словам, в 2020 году проработка идеи с новой авиакомпанией продолжится. Вопросы, связанные с дальневосточными авиаперевозками, будет курировать Совфед.

Недавно Абрамов предложил создать авиакомпанию с государственным участием, которая бы осуществляла перелеты из ДФО в европейскую часть России и обратно. Сенатор подчеркнул, что цена на билеты должна быть умеренной.

В последние годы, как напомнил Иван Абрамов, на Дальнем Востоке обострилась проблема с транспортной доступностью. Рынок покинули авиакомпании "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа". Их места заняли другие компании, но перелеты подорожали. Скидки на билеты для некоторых слоев населения и плоские тарифы (билеты по таким тарифам имеют фиксированную цену вне зависимости от даты покупки) не спасают ситуацию, считает Абрамов.

В "Ростехе", ВТБ и Сбербанке пока не прокомментировали информацию газеты.

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