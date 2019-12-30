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Названы достижения Путина за 20 лет у власти

08:35
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Высокие результаты при минимальных затратах

Россия значительно нарастила геополитическое влияние за 20 лет пребывания Владимира Путина у власти.

За указанный период Россия смогла восстановить значительную часть влияния, потерянного после распада СССР, пишет Bloomberg. Причем это удалось осуществить при сравнительно "копеечном бюджете". Так, расходы США на оборону вдвое превышают расходы России на все сферы, уточняют авторы статьи.

За время работы Владимира Путина был присоединен Крым, укреплены отношения с Китаем, изменена ситуация в Сирии, созданы передовые системы ПВО Турции, которая входит в НАТО, заключены крупные контракты по нефти и оружию с Саудовской Аравией и расширено влияние в Африке. Из последних достижений Путина - ему удалось задать тон переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Несмотря на условия американских и европейских санкций, российская экономика сумела достичь баланса и на сегодняшний день является "одной из самых здоровых в мире", передает газета "Известия".

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