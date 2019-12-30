Бывшая жена рыжего из "Иванушек" вышла замуж за баскетболиста

Влюбленные поженились 28 декабря

Мария Григорьева-Апполонова, которая недавно развелась с солистом группы "Иванушки International", снова вышла замуж. На этот раз избранником блондинки стал баскетболист Андрей Зубков.

Влюбленные расписались в одном из загсов Санкт-Петербурга. Это произошло еще 28 декабря, но Мария пару дней сохраняла важное событие в тайне от посторонних. Свадьбу молодожены отметили скромно, они просто сходили на ужин в ресторан. Гостей Мария и Андрей решили не звать.

Поздно вечером 29 декабря девушка опубликовала в Instagram фото свидетельства о браке. Судя по документу, бывшая жена рыжего из "Иванушек" сменила фамилию. На протяжении 16 лет она была Григорьевой-Апполоновой, а теперь стала Зубковой. Также девушка поменяла имя в соцсетях.

Напомним, в апреле нынешнего года Григорьеву-Апполонову и Зубкова увидели вместе на хоккейном матче. В сентябре красавица-блондинка подала на развод с солистом "Иванушек". Их брак продлился 16 лет. "Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей", - написала о бывшем возлюбленном Мария.

Дети Марии от музыканта - 11-летний Артемий и 15-летний Иван – живут с мамой. Мальчики поладили с ее новым мужем.

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