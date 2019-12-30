Какая погода ждет москвичей в новогодние праздники

В ближайшие дни снега не будет

На второй день новогодних каникул в Москву придет потепление.

В ночь на 2 января ночью будет еще холодная погода – 7-8 градусов мороза, но днем столбик термометра поднимется до 0, и возможно, даже до 2-3 градусов со знаком плюс. Такой характер погоды сохранится до субботы.

Давление будет ниже нормы, облачно, заметных осадков не прогнозируется, заявил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее синоптики спрогнозировали в столице "барическую пилу" - резкие перепады давления и чередование холода и тепла. Она придет в Москву к 31 декабря и продержится первые дни 2020 года. Т.е. новогодняя ночь будет относительно прохладной, столбик термометра опустится до минус 5 градусов.

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