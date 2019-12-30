Лера Кудрявцева впервые показала себя после операции по удалению имплантов

Жизнь - боль, посетовала телезвезда

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно перенесла тяжелую операцию и до сих пор находится в больнице, продемонстрировала свою грудь без имплантов.

Операцию по удалению имплантов Кудрявцева превратила в маленькое реалити-шоу. Она регулярно публикует фото и видео из больничной палаты. Вот ей ставят капельницу, а вот ее навещает Сергей Лазарев.

Телеведущая выложила в сториз Instagram видео, на котором она ест шоколадку. Сначала камера направлена на ее лицо, а затем на грудь под футболкой персикового цвета. Надпись на видео гласит: "Все тлен. Жизнь боль". Кудрявцева, словно в подтверждение этих слов, выглядит бледной и уставшей. "Ну нет у нас ананасов", - говорит с сожалением она, намекая то ли на размер молочных желез, то ли на расхожее мнение о том, что экзотические фрукты хорошо влияют на женскую грудь.

Лера Кудрявцева вставила импланты 15 лет назад. По ее словам, тогда такие операции были в новинку в России, поэтому она чувствовала себя подопытным. Ей обещали, что импланты можно будет носить всю жизнь, однако недавно один из них начал протекать. Телеведущую срочно прооперировали. Теперь она жалеет, что когда-то решила увеличить себе грудь, и призывает девушек не повторять ее ошибок.

Напомним, с 2013 года Кудрявцева живет в браке с 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

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