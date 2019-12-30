Автобус с белорусами опрокинулся под Псковом (видео)

В салоне находились 52 человека

Под Псковом пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщается, пострадали более 20 человек, в том числе трое детей. Один из госпитализированных находится в реанимации.

Авария произошла ночью. В тот момент в салоне находились 52 человека, передает "ТВ Центр". Все пассажиры - граждане Белоруссии. Они направлялись из Минска в Санкт-Петербург. По неизвестным пока причинам, водитель потерял управление, и машина съехала с дороги. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и полиции. Администрация района организовала пункт временного размещения для людей на базе отеля.

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