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Автобус с белорусами опрокинулся под Псковом (видео)

10:37
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

В салоне находились 52 человека

Под Псковом  пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся.  Как сообщается, пострадали  более 20 человек, в том числе трое детей.  Один из госпитализированных находится в реанимации.

Авария произошла ночью. В тот момент в салоне находились 52 человека, передает "ТВ Центр". Все пассажиры -  граждане Белоруссии.  Они направлялись из Минска в Санкт-Петербург.  По неизвестным пока причинам, водитель потерял управление, и машина съехала с дороги. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и полиции. Администрация района организовала пункт временного размещения для людей на базе отеля.

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