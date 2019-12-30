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Раздетого ребенка нашли под балконом в Подмосковье

09:15
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Мальчик кричал

Под балконом одного из домов в Павловском Посаде (Московская область) нашли полностью раздетого двухлетнего ребенка.

Инцидент произошел на улице Кузьмина утром 30 декабря. Мальчик кричал. Его заметили прохожие, вызвали полицию и передали медикам.

Полиция начала проверку, выясняет все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС. Возможно, мальчик выпал с балкона. Где были его родители, неизвестно.

Ночь с воскресенья на понедельник в Москве и области стала самой холодной ночью декабря, сообщили в Гидрометцентре. Столбик термометра опустился до -5 градусов.

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