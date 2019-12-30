"Еле дышит": Соседову досталось за критику Пугачевой

Его обвинили в геронтофобии

Участники программы "Звезды сошлись" ополчились против музыкального критика Сергея Соседова, когда тот принялся критиковать Аллу Пугачеву и других звезд, пик славы которых пришелся на советские годы.

Соседов заявил, что рвущиеся на сцену Пугачева, Агузарова, Ротару и Носков вызывают у него жалость. "Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха", - сказал музыкальный критик, признавшись, что видел последние концерты Пугачевой и Носкова только на видео из Сети.

Слова Соседова возмутили других участников шоу. Его обвинили в геронтофобии и нежелании видеть очевидного. Ведь такие звезды, как Пугачева, до сих пор собирают аншлаги. Люди мечтают увидеть на сцене легендарных артистов. Зрители в студии разразились аплодисментами, когда одна из участниц передачи выразила свое уважение в адрес знаменитых музыкантов.

Сергея Соседова поддержал только шоумен Прохор Шаляпин, который призвал возрастных звезд уступить место молодым. "Народ уже ненавидит этих артистов", - заявил Шаляпин, за что его тоже осудили присутствующие.

Ранее стало известно, что Примадонна отказалась участвовать в съемках новогоднего музыкального шоу. В уходящем году у нее и без того было много работы: прощальный концерт в Москве, поездка в Минск, работа над фильмом "Тот самый концерт".

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