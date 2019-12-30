Владельцы iPhone лишились звонков и SMS

Произошли массовые сбои в работе

Пользователи iPhone пожаловались на обновление операционной системы iOS, после которого перестала работать сотовая связь, а подключиться к интернету можно было только через Wi-Fi.

Речь идет об обновлении до версии 13.3. Решить возникшую проблему помог лишь полный сброс настроек смартфона. Из-за этого с устройства стирается вся информация. Некоторые пользователи отметили, что и после сброса настроек сотовая связь не заработала.

Обновление, призванное улучшить работу iPhone, вызвало лишь гнев владельцев, пишет "Газета.Ru".

"Обновление iOS 13.3 на моем iPhone, уничтожило мои настройки сотовой связи, работал только Wi-Fi", - оставил грозный твит IT-специалист Дэвид Эккер, один из первых, кто пожаловался на ошибку.

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