Джулиана Ассанжа подвергли "белой пытке" в британской тюрьме

У журналиста нарушились когнитивные способности

Джулиана Ассанжа подвергают психологическим пыткам. Об этом швейцарским СМИ рассказал спецдокладчик ООН Нильс Мельцер.

Ранее эксперт в компании двух врачей посетил британскую тюрьму, где основатель WikiLeaks находится под стражей. За восемь месяцев в изоляции у журналиста нарушились "некоторые когнитивные способности". Всё из-за круглосуточного наблюдения, которое за ним ведут в СИЗО. Такую практику называют "белой пыткой", отмечает "ТВ Центр".

По словам Мельцера, только это может привести к нервному срыву и даже смерти. Систематически нарушают и "процессуальные права" Ассанжа: не дают общаться с американскими адвокатами. Тем временем, США добиваются экстрадиции журналиста. В Штатах его обвиняют в шпионаже.

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