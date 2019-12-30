Последствия бомбардировки США в Ираке и Сирии показали на видео

Атаку Вашингтона назвали нарушением национального суверенитета

По меньшей мере 25 человек погибли, десятки пострадали. Серию авиаударов по Ираку и Сирии нанесли истребители и беспилотники США. Как сообщили в Пентагоне, это ответ на обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский военный. Атаку Вашингтона уже назвали нарушением национального суверенитета.

Последствия авиаудара ВВС США по позициям шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", расположенным в иракском городе Эль-Каим, попали на видео. Всего же этой ночью американцы атаковали сразу пять объектов. Три - в западном Ираке, и два - в Сирии. Среди них и база иранских военных в этой стране. По данным арабских информагентств, в результате обстрела десятки человек получили ранения. 25 погибли. Об итогах этой операции глава Пентагона Марк Эспер незамедлительно доложил президенту.

"Операция прошла успешно. Пилоты и самолеты благополучно вернулись обратно на базу. Добавлю, что мы будем предпринимать дополнительные шаги по мере необходимости, чтобы действовать в рамках собственной самообороны и сдерживать дальнейшее ненадлежащее поведение со стороны вооруженных группировок или со стороны Ирана", - сказал министр обороны США Марк Эспер.

Он пояснил, что удары по объектам в Сирии и Ираке нанесли истребители F-15. Это стало ответом на недавний ракетный обстрел американской базы в Киркуке, в результате которого погиб один американский военный. По данным Вашингтона, к этому инциденту напрямую причастна группировка "Катаиб Хезболлах", поддерживаемая Ираном. Именно этим объясняется и такая масштабная география авиаудара американцев, который уже осудили и в Дамаске, и в Багдаде.

"Мы не раз заявляли, что какие-либо односторонние действия коалиции во главе с США или каких-либо других сил на территории Ирака являются нарушением суверенитета нашей страны и угрожают безопасности Ирака и региона в целом", - сказал председатель переходного правительства Ирака Адель Абд аль-Махдиупрекнул.

Ряд политических сил Ирака предложили властям пойти на радикальные меры и потребовать немедленного вывода всех иностранных военных с территории страны.

"Мы в блоке "Аль-Фатх" решительно осуждаем это открытое нападение на национальный суверенитет и призываем национальные силы и политические блоки принять срочное и смелое решение - потребовать у правительства вывести все иностранные силы с территории Ирака" – заявил глава политического блока "Аль-Фатх" Хади аль-Амири.

Впрочем, все это лишь красивые слова, за которыми ничего не последует. Потому как выдавить американцев из этой страны у властей не получится. По крайней мере до того момента, пока в Ираке не закончится нефть. Но и отсутствие военных США там вовсе не будет означать, что они не станут бомбить на этой территории тех, кого считают своими врагами. Среди них и силы, подконтрольные Ирану, которого Вашингтон в очередной раз официально предупредил.

"Мы не потерпим, чтобы Исламская Республика Иран предпринимала действия, которые ставят под угрозу жизни американских мужчин и женщин. В ответ на это мы всегда будем принимать решительные меры", - объяснил госсекретарь США Майк Помпео.

То есть данная атака - явно не последняя и направлена она была прежде всего против Ирана, которого таким образом пытаются запугать. Он в эти дни вместе с Россией и Китаем проводит военно-морские учения в Индийском океане. И это тоже своего рода сигнал, который в Вашингтоне наверняка уловили.

Александр Панюшкин, Илья Титов, "ТВ Центр".

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