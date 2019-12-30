Собянин поздравил участников программы реновации с Новым годом

Мэр Москвы осмотрел дом в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе Москвы 108 семей получили жильё по программе реновации. С переездом и наступающим 2020 годом новосёлов поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Современное здание, ремонт по стандартам комфорт-класса.

Без елки - ни ощущения праздника, ни уюта. Поэтому она стала первой покупкой новосёлов. Хотя главный подарок на праздник они уже получили - новая двухкомнатная квартира с ремонтом.

Ирина уже разрабатывает собственный дизайн мебели. Тем более, кухня теперь позволяет, она почти 10 квадратных метров. Есть место и для большого семейного стола, за которым можно собираться с родными и близкими. На старой - еле умещались втроём. Кухонная плита, сантехника - все это тоже шло в комплекте с квартирой. Везде сделан ремонт. Сегодня в гости к новоселам приехал Сергей Собянин.

Дом строили по стандарту комфорт-класса. И тут действительно комфортно, прежде всего потому что дом проектировали с учетом мнения будущих жильцов. Алина мечтала об отдельной просторной комнате.

За строительством своего дома семья наблюдала в прямом смысле из окна. Их старый дом находится на этой же улице. О том, что скоро переезд, Ирина узнала из объявления на подъезде две недели назад.

"Для программы реновации - это очень важный год. Мы прошли в большинстве районов слушания по проектам. Теперь есть понимание, как программа будет развиваться. В подавляющем большинстве районов были найдены стартовые площадки. Мы приступили к строительству и проектированию домов. Это один из первых домов, который был построен по новому проекту, специально по реновации. Спроектирован, построен буквально за 14 месяцев. Так что я поздравляю новоселов. Счастья, удачи", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дом оборудован и для жильцов с ограниченными возможностями. Обустроена также придворовая территория.

Пока свет горит лишь в нескольких окнах. А ещё 100 семей в процессе получения ключей от новых квартир. А в ближайшие три года переезд ожидает жильцов из более чем пяти тысяч домов столицы.

Елена Макарова, Владимир Черных, Александр Голубев и Александр Ивановский и Мария Миташева. "ТВ Центр".

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