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В Приморском океанариуме появились пингвины-художники

11:45
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Животные освоили технику пальчиковой живописи

В Приморском океанариуме пингвины освоили технику пальчиковой живописи. Их первые рисунки продали на благотворительной акции. В будущем орнитологи планируют дать своим подопечным кисточки.

Пингвины дружным отрядом прыгают в воду, проплывают вольер и выходят на сушу. Эта полоса препятствий - как разминка на своеобразном уроке физкультуры для пернатых.

Птицы очень любопытны, проявляют интерес к любому предмету. Поэтому и тренировка их направлена на то, чтобы привлечь внимание. Но животные будут делать только то, что захотят, и только то, что в них заложено природой.

Пингвины почти не поддаются дрессировке. Их  невозможно научить кататься на велосипеде или делать сальто. Но перепрыгивать  через невысокий барьер и проходить  под дугами их все-таки смогли научить. Ведь в дикой природе подобные упражнения эти птицы выполняют  каждый день.

"Они любят прыгать по скалам, они строят норы. Они любят выпрыгивать из воды", – перечислила ведущий специалист отдела орнитологии Приморского океанариума Ксения Любимкина.

Пингвины - птицы с характером. Один из них - по кличке Странный - совсем не хочет быть, как все, и перепрыгивать через барьер. Единственное, что может его заставить - любимое лакомство в конце дистанции.

"Самое главное, чтобы они не толпились. Потому что каждая птица должна съесть одинаковое количество рыбы", - сказал орнитолог Приморского океанариума Егор Лебедев.

В естественной среде обитания пингвинов Гумбольдта (перуанских пингвинов) - всего около 12 тысяч пар. Содержание и разведение их в океанариумах помогает сохранить популяцию.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток. ​

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