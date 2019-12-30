Дед Мороз поздравил москвичей с Новым годом

Зимний волшебник приехал в столицу из Великого Устюга

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил москвичей с Новым годом. Встретиться со сказочным персонажем можно было утром на Манежной площади.

Как передает "ТВ Центр", зимний волшебник спел вместе с посетителями столичного фестиваля "Путешествие в Рождество" и сфотографировался со всеми желающими.

Москва – 28-й город, который он посетил во время своего предновогоднего путешествия по стране. Везде Дед Мороз устроил праздничные мероприятия на улицах и площадях, поздравил детей в больницах и социальных учреждениях.

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