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Дед Мороз поздравил москвичей с Новым годом

14:51
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Зимний волшебник приехал в столицу из Великого Устюга

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил москвичей с Новым годом. Встретиться со сказочным персонажем можно было утром на Манежной площади.

Как передает "ТВ Центр", зимний волшебник спел вместе с посетителями столичного фестиваля "Путешествие в Рождество" и сфотографировался со всеми желающими.

Москва – 28-й город, который он посетил во время своего предновогоднего путешествия по стране. Везде Дед Мороз устроил праздничные мероприятия на улицах и площадях, поздравил детей в больницах и социальных учреждениях.

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