Роспотребнадзор предупредил о бактериях в новогодних салатах

Как не слечь с отравлением в праздники

Роспотребнадзор накануне новогодних праздников напомнил о сроках хранения салатов.

Салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, так как в них перемешано множество продуктов с разным сроком годности. Нередко салаты заправляют майонезом или другим соусом, что ускоряет процесс размножения микробов.

В связи с этим, новогодние салаты можно хранить от шести до 18 часов, предупредило ведомство. Блюда нужно хранить в холодильнике при температуре 2-6 градусов выше нуля, пишет "Газета.Ru".

Сроки годности салатов регламентированы. Салаты из сырых овощей, мяса ил винегрет могут храниться до 18 часов, после заправки – 12 часов. Блюда с яйцами консервированными овощами – не более 6, а вот салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей могут простоять до 36 часов.

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