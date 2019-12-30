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Милявская в образе блондинки вызвала восторг

10:53
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Перемены ей к лицу

Поклонники и коллеги Лолиты Милявской подталкивают ее к экспериментам со своей внешностью. 56-летней певице, которая всегда ходила со смоляными локонами, предложили перекрасить волосы. 
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Милявская опубликовала в Instagram фотографию, которую верный фанат подправил с помощью фотошопа. Он превратил звезду в блондинку. "Как вам такая Снегурочка? Спасибо моим поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы", - написала артистка, очевидно, польщенная вниманием своего фолловера. 

Лолита Милявская едва ли решиться стать блондинкой, поскольку публика привыкла видеть ее с копной черных волос. Зачем отказываться от наработанного образа? С другой стороны, смена имиджа могла бы подчеркнуть изменения, которые сейчас происходят в личной жизни звезды. Напомним, она разводится с игроком в сквош Дмитрием Ивановым, с которым прожила восемь лет. Что может лучше соответствовать ее новому статусу свободной женщины, чем новая прическа.

Поклонникам понравилась фотография светленькой артистки. По их мнению, так она выглядит еще красивее и моложе. Ее призвали воплотить фанатскую идею в жизнь. Кто-то пошел дальше, посоветовав певице сделать короткую стрижку. 

Коллегам и друзьям тоже понравилась Милявская в образе блондинки. 

- А что! Зная тебя Лола, можно психануть! Будет ярко! - написала певица Наташа Королева.  

- Круто, - прокомментировал народный артист России Николай Басков. 

- Ваууу! Вах! Ах! Очень красиво! - восторгается юмористка Елена Воробей. 

- Очень идет, - написала певица Юлия Савичева. 

- Ух ты! Надо в блонд! - считает артистка Оля Полякова.

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