Стало известно имя нового худрука "Современника"

Предыдущим была Галина Волчек, она умерла 26 декабря

Театральный режиссер Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем "Современника". Он вступит в должность 4 января.

Сейчас Рыжаков возглавляет Центр имени Мейерхольда, вместо него руководителем ЦИМа станет арт-директор Елена Ковальская, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Предыдущий художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря в столичной больнице в возрасте 86 лет. 29 декабря ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

Видео: в Москве простились с Галиной Волчек

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