Подробности истории с раздетым мальчиком в Подмосковье

Двухлетний мальчик оказался один на морозе

Двухлетний ребенок, которого нашли под балконом жилого дома в Павловском Посаде, оказался раздетым на улице по недосмотру родителей.

Малыш самостоятельно вылез через решетку окна первого этажа и оказался на морозе. Родители попросту не доглядели за ним. Семья благополучная, ни на каком учете не стоит, пишет РИАМО.

Мальчика оперативно доставили в больницу. "Ему ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи", - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Ранее стало известно, что под балконом дома по улице Кузьмина утром 30 декабря прохожие увидели орущего и раздетого двухлетнего мальчика. Они вызвали полицию и передали ребенка медикам. Начата проверка.

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