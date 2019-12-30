Появились новые данные о ДТП с туристическим автобусом под Псковом

Пострадали 24 человека, в том числе трое детей

В Псковской области перевернулся автобус, который вёз пассажиров на экскурсию. Пострадали 24 человека, из них трое детей. Авария произошла ночью. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург. На большой скорости он съехал в кювет.

В больницы доставили 16 человек, все они - граждане Белоруссии, передает "ТВ Центр". Одна женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. На месте происшествия сейчас работают сотрудники Следственного комитета. Сообщается, что автобус принадлежит частному транспортному предприятию из Белоруссии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за плохих погодных условий. Впрочем, трасса была обработана противогололёдными реагентами. Администрация Псковской области организовала для пассажиров пункт временного размещения в одном из отелей.

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