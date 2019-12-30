Загитова призналась Тутберидзе, что скучает

Фигуристка временно не соревнуется

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая приостановила соревновательную карьеру, призналась, что скучает по выступлениям.

Соответствующую SMS она отправила своему тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В середине декабря Алина Загитова сообщила, что уходит из большого спорта, приостанавливает соревновательную карьеру, но будет продолжать тренироваться.

Решение фигуристки спровоцировало скандал. За юную фигуристку вступились Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко, намекая, что она сбежала от жестких методов тренера Этери Тутберидзе. В ответ последняя обвинила Плющенко в переманивании спортсменов, а Тарасову в том, что та всегда критиковала Загитову.

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