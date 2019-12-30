ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом

12:27
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Телеграмма опубликована на сайте Кремля

Владимир Путин 30 декабря направил поздравления с наступающим Новым годом мировым лидерам. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.

В послании Александру Лукашенко Путин напомнил, что в этом году Россия и Белоруссия отметили двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства. Российский лидер надеется, что в 2020 году Москва и Минск продолжат "содержательный диалог и конструктивную совместную работу по развитию взаимовыгодных интеграционных процессов".

В поздравлениях, адресованных королеве Елизавете II и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, Путин отметил, что развитие отношений двух стран на основе принципов равноправия и взаимной выгоды способствовало бы укреплению международной стабильности и безопасности.

Поздравляя Ангелу Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера напомнил, что за последнее время был реализован ряд совместных проектов.

Тема сирийского урегулирования стала главной в послании Башару Асаду. Владимир Путин заверил, что Россия и дальше будет оказывать поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности страны. Путин выразил надежду на то, что в новом году на сирийскую землю придет долгожданный мир.

Обращаясь в Дональду Трампу Путин напомнил, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности. Москва, отметил президент, выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.

В этот раз, как и в прошлые годы, Владимир Путин не поздравил президента Украины. Глава государства не делает этого с 2014 года, когда российско-украинские отношения ухудшились.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.