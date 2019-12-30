Наргиз нелепо оправдалась после слов о ненависти к россиянам

"Заказчик доволен, я – враг народа"

Певица Наргиз Закирова ответила на обвинения в русофобии.

Артистка заявила, что любит российскую публику и не собирается никуда уезжать. То, что на нее обрушился шквал критики, ничто иное как организованная травля в интернете, начатая после разрыва контракта с лейблом MALFA.

"Кампания по травле меня в социальных сетях, сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я – "враг народа", - написала Наргиз в социальных сетях.

Ранее Наргиз раскритиковали за ее слова в интервью Ксении Собчак. В нем артистка заявила, что ее дети не переедут из США в Россию, а ее старшая дочь верит в то, что в нашей стране по улицам ходят медведи.

В октябре продюсер и глава лейбла MALFA Максим Фадеев объявил о реструктуризации своего центра и расторг контракты со всеми артистами. По слухам, это произошло из-за многочисленных конфликтов Фадеева с музыкантами. Самым громким из них стал конфликт с Наргиз. В конце лета продюсер досрочно расторг контракт с певицей и запретил ей исполнять написанные им песни.

"Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы. В компании постоянно слышали ее жалобы: "Я не могу видеть эти рожи!", "Мне надоели эти убогие концертные залы в провинции" и прочее", - объяснил ситуацию Фадеев.

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