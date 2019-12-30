ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве погиб 32-летний футболист сборной России

13:16
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Предварительно, машина Погорелова выехала на встречную полосу

В Москве погиб 32-летний спортсмен Кирилл Погорелов. Бывший игрок сборной России по мини-футболу скончался в результате ДТП с участием четырех машин на Садовом кольце.

Авария, в которой не выжил Погорелов, произошла в ночь с субботы на воскресенье по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 1. Кроме игрока сборной России, в ДТП пострадали два человека, передает ТАСС.

Предварительно, машина Погорелова выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с машиной Toyota. KP.RU пишет, что жертвами ДТП стал не один, а три человека.

В 2008 году Погорелов стал чемпионом Европы среди молодежных команд, в 2009-2011 годах провел свыше десятка матчей за национальную сборную России. На клубном уровне играл за московский "Спартак" и "Норильский никель".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
На месте ДТП
На месте ДТП
Кирилл Погорелов
Кирилл Погорелов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.