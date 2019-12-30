В Москве погиб 32-летний футболист сборной России

Предварительно, машина Погорелова выехала на встречную полосу

В Москве погиб 32-летний спортсмен Кирилл Погорелов. Бывший игрок сборной России по мини-футболу скончался в результате ДТП с участием четырех машин на Садовом кольце.

Авария, в которой не выжил Погорелов, произошла в ночь с субботы на воскресенье по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 1. Кроме игрока сборной России, в ДТП пострадали два человека, передает ТАСС.

Предварительно, машина Погорелова выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с машиной Toyota. KP.RU пишет, что жертвами ДТП стал не один, а три человека.

В 2008 году Погорелов стал чемпионом Европы среди молодежных команд, в 2009-2011 годах провел свыше десятка матчей за национальную сборную России. На клубном уровне играл за московский "Спартак" и "Норильский никель".

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