Шесть знаков Зодиака, которым повезет в любви в 2020 году

Эти прогнозы подходят и мужчинам, и женщинам

Астролог и специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова рассказала ТВЦ.RU, кому Белая Металлическая Крыса принесет удачу в новом году.

По словам Любимовой, с 13 мая по 25 июня Венера меняет направление своего движения и, с точки зрения земного наблюдателя, движется вспять. По словам астролога, в этот период все знаки Зодиака получат возможность оживить отношения с возлюбленными и переоценить многие события на любовном поприще.

"Весь 2020 год будет вдумчивым. В конце весны и начале лета Ретроградная Венера бросит некоторых из нас в объятия бывших возлюбленных", - предупреждает наша собеседница.

По просьбе ТВЦ.RU Лилия Любимова составила прогноз для знаков-везунчиков, которым удача улыбнется в грядущем году:

Тельцы

Это один из знаков-счастливчиков, кому год принесет разные возможности, в том числе и в любовной жизни. Особенно перспективно общение с иностранцами и представителями других культур. Если, дорогие Тельцы, вы мечтаете жениться или выйти замуж за иностранца, то 2020 год - это год, когда можно сменить свое место жительство и свой статус в паспорте и в соцсетях. Но интересно, что час X для этого знака наступит в конце 2020 года.

Близнецы

Это один из тех знаков, кому операция "бывший или бывшая" точно грозит. Если вы все еще вспоминаете свою прежнюю любовь, хотите начать все сначала, попросить прощения и дать какой-то рестарт отношениям, то, пожалуйста, не теряйте шанса: с 13 мая по 25 июня Венера будет в ретро-фазе. Если в текущей жизни вас все устраивает, то никогда не плохо посмотреть на свои отношения под другим углом, углубиться в отношения, подумать о том, чего не хватает (может, пора задуматься о каких-то совместных путешествиях).

Рак

Ракам в следующем году придется делать непростой выбор - либо личная жизнь и дети, либо работа и карьера. Что вы выберите, сами решайте, но звезды рекомендуют задуматься о пополнении семейства.

Дева

Дорогие Девы, вам очень важно не упустить свои шансы уже весной. В этом году у вас может быть много интересных и счастливых событий в личной жизни - например, новых знакомств. Если вы проживаете в гражданском браке (хотя Девы это очень не любят), то это может быть регистрация уже текущих отношений. Это может быть планирование и организация пышного свадебного торжества или даже венчания. В этом году у Дев также могут появиться дети.

Козероги

Это самый активный знак в течение 2020 года. В знаке Козерога стоит такая планета, как Юпитер, которая дает возможность увеличивать, расширять, преумножать в разных сферах жизни. Поэтому, Козероги, вы на пике удаче. Воспользуйтесь этим по вашему усмотрению! Если сейчас у вас в зоне внимания личная жизнь, то все усилия направьте туда. Если в личной жизни все спокойно и в зоне внимания карьера, то так тому и быть. Если Ракам будет сложно сочетать личную жизнь и карьеру и придется уделять больше внимания чему-то одному, то Козероги в этом году могут успеть буквально везде. Поэтому не теряйте время и сразу после новогодних праздников приступайте к активным действиям в любых сферах.

Рыбы

Для Рыб очень приятный, спокойный год. У них будет много активностей и контактов. Им могут неожиданно написать старые возлюбленные в соцсетях, откуда ни возьмись появятся старые друзья. Рыбам рекомендуется не терять время, а обратить внимание на такой источник знакомства и коммуникации, как социальные сети и вообще интернет. Рыбы могут здесь поймать свою удачу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"