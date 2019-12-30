51-летняя Валерия без юбки похвасталась стройными ногами

Звезда предвидела реакцию злопыхателей

Валерия бросила вызов ревнителям нравственности и морали. 51-летняя певица выложила в Instagram фотографию, где она позирует в откровенном наряде: прозрачный жакет распахнут на груди, сапоги до бедер и черные чулки. И при этом никакой юбки, хотя бы частично скрывающей стройные ноги.

Певица не сидит сложа руки в предновогодние дни. Валерия и ее 29-летняя коллега Назима Джанибекова, более известная как Nazima, снимают клип на песню "Тысячи историй". Именно во время съемок с казахстанской артисткой Валерия примерила смелый образ.

Валерия привыкла быть в центре внимания. Она прекрасно понимает, что откровенный наряд вызовет волну негодования со стороны людей, которые считают, что женщины бальзаковского возраста не имеют права одеваться со вкусом. "С нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма, а не как обычно", - написала звезда. Опережая эйджистов, она добавила несколько забавных хештегов: #выжемать #чайнешешнадцать #юбкузабыланадеть #иэтатудаже #нистыданисовести.

Большинство поклонников и коллег рассыпались в комплиментах при виде Валерии в полупрозрачном наряде.

- Красотка! Бомба! – написала актриса Олеся Судзиловская.

- Невероятной красоты любимая Валерия!

- Ваууу! Сногсшибательная!

- Куколка.

- Как приятно смотреть на Вас. Красивая, утонченная, элегантная… у меня просто не хватит словарного запаса, чтобы все комплименты написать.

Ранее Валерия вышла в свет с семьей. Она впервые позировала перед фотографами со своей невесткой - Натальей Коренной.

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