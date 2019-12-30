ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы признаки несвежих рыбных консервов

13:34
  • понедельник
  • 30 декабря 2019

Выбирайте правильно, чтобы не испортить салат

Эксперты Роскачества перечислили признаки несвежих рыбных консервов.

Если на упаковке присутствуют признаки бомбажа - вздутие, деформация и подтеки - то такие консервы лучше не покупать. Это означает, что в банку проникли опасные бактерии. Также не стоит покупать банки с ржавчиной на закаточном шве.

Что качается самого консерва, то не стоит употреблять в пищу продукт с белковым творожистым осадком, кислым запахом и вкусом. Это означает, что для изготовления использовали несвежее сырье или неправильно замороженное.

Также стоит обратить внимание на жидкость, в которой плавает рыба. Если томатный соус тянется как нитка, то это свидетельствует о неправильной стерилизации или плохих условий хранения.

Специалисты советуют обращать внимание на дату производства, срок и условия хранения консервов и сразу проверять, выполняются ли они в магазине, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Покупатели выбирают товар в магазине
Покупатели выбирают товар в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.