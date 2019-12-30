Названы признаки несвежих рыбных консервов

Выбирайте правильно, чтобы не испортить салат

Эксперты Роскачества перечислили признаки несвежих рыбных консервов.

Если на упаковке присутствуют признаки бомбажа - вздутие, деформация и подтеки - то такие консервы лучше не покупать. Это означает, что в банку проникли опасные бактерии. Также не стоит покупать банки с ржавчиной на закаточном шве.

Что качается самого консерва, то не стоит употреблять в пищу продукт с белковым творожистым осадком, кислым запахом и вкусом. Это означает, что для изготовления использовали несвежее сырье или неправильно замороженное.

Также стоит обратить внимание на жидкость, в которой плавает рыба. Если томатный соус тянется как нитка, то это свидетельствует о неправильной стерилизации или плохих условий хранения.

Специалисты советуют обращать внимание на дату производства, срок и условия хранения консервов и сразу проверять, выполняются ли они в магазине, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"